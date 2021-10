Team De Vrijenberg wint Loen’s Vroagen Vuur

LOENEN – Het Team De Vrijenberg is de grote winnaar geworden van de grote dorpsquiz Loen’s Vroagen Vuur 2021. De Loenense jongerenvereniging Spitshz organiseerde dit bij gelegenheid van de seizoenopening.

De animo van de jongeren om mee te doen aan deze wedstrijd was groot. Er schreven maar liefst 31 teams met ludieke namen in om een gooi te doen naar de grote wisselbokaal en de eer de knapste Loenenaren te zijn.

In een aantal ronden (hoofdstukken) kregen de deelnemers vragen voorgeschoteld, die grotendeels betrekking hadden op het dorp met bewoners, gebouwen, historie, evenementen en wat al niet meer. Moeilijk was de vraag hoeveel straten Loenen heeft. Dit bleek er slechts één te zijn (Cornelis Hendrixstraat). Bekend is ook wel een zandweggetje De Weverstraat nabij de Vrijheidsboom aan de Horstweg, maar dit is niet officieel bij de gemeente bekend.

Er werden oude foto’s getoond van ondermeer schaapherder Willem Koestapel en postbode Willem Roesink op houten fiets. Maar ook wel wiskundige vragen moesten opgelost worden en nog veel meer. Met veel plezier en enthousiasme hebben de jongeren zich bezig gehouden met de vragen.

Na het berekenen van de punten kwam als grote verrassing het Team De Vrijenberg als beste van Loen’s Vroagen Vuur 2021 uit de bus en kreeg de fraaie wisselbokaal in hun bezit. De tweede prijs was voor team De Erotische Vogels. Als derde eindigde het team van Scouting ValeOuwe. Op de vierde plek kwam team De Betweters en als vijfde de jongeren van NTB. Er was een uitbundig groot Spritshzfeest bij de prijsuitreiking.

Foto: Het team De Generaal en Vrienden werden elfde bij Loen’s Vroagen Vuur