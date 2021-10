TAUW bv gaat onderzoeken Verhuellweg beoordelen

DOESBURG – Het college van B en W van Doesburg heeft naar aanleiding van de motie ‘Pas op de plaats’ besloten TAUW bv te vragen de uitgevoerde onderzoeken te beoordelen. De motie kwam op 30 september op tafel in de gemeenteraad, waardoor het besluit over de uitbreiding van de bedrijven aan de Verhuellweg die avond nog niet werd genomen.

Het college van B en W betreurt deze vertraging, maar doet deze handreiking om recht te doen aan de aangenomen motie. Zij geeft TAUW bv de opdracht om de uitgevoerde onderzoeken kwalitatief te beoordelen. De zorg vanuit de gemeenteraad richt zich vooral op het thema gezondheid. Daarom zal deze second opinion zich richten op de volgende onderzoeken: de notitie luchtkwaliteit, het akoestisch onderzoek en verkeerskundig onderzoek.

Wethouder Arthur Boone, ruimtelijke ordening geeft aan: “Als college achten wij nadere onderzoeken niet wenselijk of nodig, maar om toch recht te doen aan de motie, doen wij deze handreiking. Uitgebreid diepgaand onderzoek leidt tot een te lange doorlooptijd en hoge kosten. Dat is onwenselijk voor alle partijen. We denken met deze oplossing een werkwijze te hebben gevonden die alle partijen tegemoet komt.”

TAUW bv is een Europees milieuadviesbureau, dat milieutechniek en adviesdiensten levert aan zowel de publieke als de private sector. De centrale vraag die hier ligt, is te onderzoeken of de bovenstaande onderzoeken op de juiste wijze zijn uitgevoerd en opgesteld en of zij de conclusies van deze onderzoeken kunnen onderschrijven. De kosten voor het onderzoek en het opstellen van een rapportage van bevindingen bedragen circa 8000 euro en zullen 5 a 6 weken

in beslag nemen. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken in de commissie VROM en de nieuwe besluitvorming vindt plaats in de raad van december 2021 of uiterlijk januari 2022.