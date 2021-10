Succes voor Petra Smedes en Spica op Nederlandse Kampioenschappen

EERBEEK – Petra Smedes uit Eerbeek is Nederlands Kampioen western riding skills. Met haar 10-jarige merrie Spica behaalde zij meerdere medailles bij de kampioenschappen in Grathem.

Het kampioenschap begon met een trail, een uitdagend parcours waarbij Spica over balken heen moest draven en galopperen. De finish ging door een hek, dat Petra zelf moest opendoen en weer sluiten. Met weinig voorbereiding behaalde het duo hier toch een zilveren en een bronzen medaille.

De dag daarna stonden nog meer onderdelen op het programma. Het begon al vroeg met de exterieur keuring (halter)klasse. Hierin werd de bouw van het paard beoordeeld. Van de dertien merries werd Spica unaniem bij beide jury’s derde en ze won dus een bronzen medaille. In de tweede klasse (de open klasse) behaalde het duo zelfs goud. “Met recht een gouden paard dus!”, aldus een trotse Petra.

Ook in de categorie pleasure, waar heel hard op getraind was, ging het goed. In de klasse won het duo goud èn nog een keer zilver.