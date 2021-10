Studiekring Brummen zoekt deelnemers

BRUMMEN – Dinsdag 19 oktober kunnen geïnteresseerden vanaf 14.00 uur vrijblijvend kennismaken met Studiekring Brummen in de bibliotheek in Brummen. Een studiekring bestaat uit een vaste groep deelnemers vanaf vijftig jaar, die samen nieuwe dingen willen ontdekken, bereid zijn zich daarin te verdiepen en kennis willen uitwisselen. In Brummen komt de kring eens per drie weken bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst, die zo’n twee uur duurt, vertelt iedere deelnemer wat hem of haar als actueel nieuws is opgevallen, waarna een discussie kan volgen. Na de pauze kan een van de deelnemers een presentatie geven over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. De Brummense kring bestaat momenteel uit tien vaste deelnemers, terwijl een aantal van twaalf tot vijftien wenselijk zou zijn. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Overigens maakt de kring deel uit van een landelijk netwerk van studiekringen met als website www.studiekringen50plus.nl. Meer informatie is te verkrijgen via tel. 0575-561620. (na 18.00 uur).