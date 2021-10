Streekproducten en livemuziek bij Herfstfestival Broek

BRUMMEN – In en rondom Uitspanning de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) wordt zondag 17 oktober een kleinschalig Herfstfestival Broek gehouden. De organisatie omschrijft het als ‘een eerbetoon aan streekproducten met een heerlijke streekbierproeverij en livemuziek.’

Er staan ongeveer tien standhouders en dit jaar is er extra aandacht voor streekproducten. Van honing en wolproducten tot kunstnijverheid en figuurzagen. De Vroolijke Frans laat proeven van de gerechten die op de nieuwe menukaart komen. Er zijn bieren te proeven die worden gebrouwen in kleinere brouwerijen, zoals Bronckhorster uit Rha, Texel’s bier, Wolf en brouwerij Sage uit Brummen. Ook wordt, heel toepasselijk, IPA bier van brouwerij Brouwersnös getapt: de Frolijke Frans. Zanger-gitarist Han Lebbink, zelf ook streekproduct, zorgt hierbij voor een lekker muziekje. Bezoekers kunnen de omgeving verkennen met een gids van Natuurmonumenten, die om 14.00 uur naar ‘t Leusveld vertrekt.

Het Herfstfestival duurt van 13.00 tot 17.00 uur en vindt plaats rond de Kleine Frans. De entree is gratis.

www.devroolijkefrans.nl

Tel. 0575-561719