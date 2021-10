Stevige wandeling in Bruggelen

BEEKBERGEN – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen houden op zaterdag 16 oktober een stevige wandeling door Bruggelen. Het gebied is onderdeel van de ecologische verbinding van het bosgebied van de Veluwe met de IJsselvallei. Het zuidelijke deel bestaat uit stuifheuvels met ‘eikenstrubben’. Dit zijn bossen met grillige, knoestige en gedrongen eikenstammen. Soms is er sprake van hoogteverschillen.

Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Er wordt om 11.00 uur gestart vanaf de parkeerplaats van GLK aan de Engelanderholt. De wandeling duurt ongeveer 3,5 uur. Er wordt aanbevolen om zelf lunch en drinken mee te nemen voor onderweg. De wandeling is niet geschikt voor buggy’s en kleuters.

Foto: Geldersch Landschap & Kasteelen

www.glk.nl/activiteiten