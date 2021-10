Statiegeldactie voor nieuwe uniformen March en Showband Rheden

RHEDEN – Bij March & Showband Rheden bruist het meer dan ooit tevoren. In de afgelopen periode heeft de muziekvereniging namelijk nieuwe leden mogen verwelkomen. “Daar zijn we ongelooflijk blij mee”, vertelt Pascal Melse namens de muzikale vereniging. Deze positieve ontwikkeling brengt ook uitdagingen met zich mee. “De uitdaging waar we acuut voor staan is het aankopen van nieuwe uniformen” Via verschillende acties gaat de verenging proberen het benodigde geld binnen te halen.

Met het aankopen van nieuwe uniformen is veel geld gemoeid. Aangezien er ruim 1,5 jaar geen betaalde optredens zijn verzorgd, moet door de vereniging alles uit de kast gehaald worden om dat geld bij elkaar te krijgen. De komende periode staat alles in het teken staan van acties en geld genereren. Op zaterdag 23 oktober zal het korps muzikaal door het dorp trekken om statiegeldflessen op te halen.

March & Showband Rheden is verkozen als goed doel voor de flessenactie van de COOP. “De waarde van de gedoneerde statiegeldflessen zal door de supermarkt worden verdubbeld, dus we gaan ervoor zoveel mogelijk flessen op te halen”, licht Melse toe. Inwoners van Rheden kunnen de vereniging steunen door hun flessen in te leveren. Op zaterdag 23 oktober is de March & Showband om 14.30 uur te vinden voor de ingang van verzorgingstehuis Rhederhof, om 15.00 uur bij Partycentrum Ons Huis en om 15.45 uur bij Coop Rheden, om flessen in te nemen.

Mensen die niet in de gelegenheid zijn tijdens deze rondgang te doneren, kunnen lege flessen inleveren bij COOP en de waarde doneren door op de doneerknop te drukken. “Ook bent u van harte welkom om op maandagavond eens te komen kijken en luisteren tijdens de repetitie. In ons verenigingsgebouw staat een greenbag waarin de statiegeldflessen kunnen worden gedaan”, besluit Melse. Verenigingsgebouw De Muziekhal is te vinden aan de IJsselsingel 17 te Rheden. De repetities vinden plaats van 19.45 tot 22.00 uur.

www.march-showbandrheden.nl