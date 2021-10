Spreekuur OV-ambassadeurs

DIEREN – Maandag 25 oktober is er weer een inloopspreekuur voor senioren die uitleg willen over het reizen met de trein en bus. OV-ambassadeurs, vrijwilligers die zelf ook 55+ zijn, geven tussen 14.00 en 15.30 uur uitleg. Het spreekuur is in de bibliotheek in Dieren. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur via tel. 038 – 3037010. Dit is van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur, op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur en maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur.

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur