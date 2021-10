Sprankel Licht ook dit jaar thuis

REGIO – Ook dit jaar wordt de bijeenkomst Spankel Licht, die voorgaande jaren plaatsvond op de begraafplaats van Ellecom en De Steeg, verplaatst naar de huiskamer. Vanwege de onzekere situatie in de afgelopen maanden hebben de organisatie en het bestuur van de begraafplaats besloten de herdenkingsbijeenkomst dit jaar nog niet te houden.

Er is altijd veel belangstelling voor Sprankel Licht, een bijeenkomst waar de namen van overleden dierbaren worden genoemd, lichtjes worden ontstoken en muziek en gedichten te horen zijn. Dit jaar is het dus nog even anders. Zaterdag 30 oktober is iedereen welkom om overleden dierbaren te bezoeken op de begraafplaats. Vanaf 17.00 uur branden er lichtjes, met het idee dat wie thuis een kaarsje aansteekt, zich verbonden kan voelen met het licht op de begraafplaats.