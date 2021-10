Sportclub Doesburg JO12-1 rijgt kampioenschappen aaneen

DOESBURG – Met een sensationele 3-6 overwinning op naaste rivaal GSV ’38 uit Giesbeek heeft het sterke JO12-1-team van Sportclub Doesburg zaterdag 9 oktober het kampioenschap in de tweede klasse binnengesleept. De jongens wisten dat zij drie doelpunten verschil nodig hadden voor de herfsttitel. Dat leek een onmogelijke opdracht, maar met wilskracht, doorzettingsvermogen en zeker ook individuele klasse werd de missie glansrijk volbracht.

Voor de wedstrijd tegen GSV ’38 waren aardig wat Doesburgse supporters naar Giesbeek getrokken. Zij zagen de thuisploeg al snel op een voorsprong van 2-0 komen. Maar de jongens van Sportclub Doesburg kwamen langzaam in hun spel. Onder meer via twee alerte doelpunten van Gyan Bali kwam het alsnog tot een ruststand van 3-3. In de tweede helft pakten de Doesburgse jongens overtuigend door. Met sterk keeperswerk van Gianno Latuputty en een prachtgoal van Julias Sinaij liep de score naar 3-5. Kort voor tijd was het Callum Veugelink die de verlossende 3-6 tegen de touwen schoot. Na het laatste fluitsignaal schalden de vreugdekreten vervolgens over het veld.

Dit is de tweede titel op rij voor Sportclub Doesburg JO12-1. De betrokken aanpak van trainers Alex Latuputty en Remko van Ree leidde eind vorig seizoen al tot een eerste plaats in de vierde klasse. Vanuit het besef dat het team met Gyan Bali, Thomas Beernink, Max Bongers, Crijn Corthals, Milan Harmsen, Gianno Latuputty, Senna Pasman, Tygo van Ree, Julias Sinaij en Callum Veugelink (en af en toe een invalkracht) best wat aankan, werden de jonge roodblauwen dit jaar rechtstreeks in de tweede klasse ingedeeld. Dat direct weer een kampioenschap zou volgen, had echter niemand verwacht. Een vervolg op serieus niveau in de eerste klasse lonkt.