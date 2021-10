Spoor van ravage op Ellecomsedijk

ELLECOM – Op de Ellecomsedijk tussen Dieren en Doesburg is dinsdagavond 19 oktober een auto van de weg geraakt. Rond 23.00 uur reed de bestuurder vanuit Dieren richting Doesburg, toen hij de controle over zijn voertuig verloor. De auto begon in de bocht ter hoogte van de kruising bij Ellecom te glijden, knalde over de middengeleider, reed een stoplicht uit de grond en kwam vervolgens via het talud op het weiland tot stilstand. De weg lag bezaaid met brokstukken, zowel van straatmeubilair als van het voertuig zelf. Ook werkten de stoplichten op de gehele kruising niet meer.

Wonder boven wonder raakte de bestuurder zelf niet gewond. Wel kan de auto als total loss worden verklaard en deze is afgesleept door een berger. Omdat de kabels van het stoplicht bloot bovenlagen boven de grond, is er ook een medewerker van de provincie opgeroepen om te zorgen dat het stoplicht wordt gerepareerd en de overige stoplichten weer werken zoals het hoort.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink