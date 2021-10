Sloopkogel voor 25 huurhuizen Wethouder Giermanstraat in Brummen

BRUMMEN – Woningcorporatie Veluwonen sloopt 25 oude huurhuizen aan de Wethouder Giermanstraat in Brummen. Op dezelfde plek komen 25 nieuwe, duurzame huurhuizen terug. Er komen eengezinswoningen en huizen voor één tot twee personen.

Sociaal projectleider Nicole van Tongeren van Veluwonen vertelt waarom de huurhuizen aan de Wethouder Giermanstraat gesloopt worden. “Deze huizen zijn gebouwd in de jaren 50 en de technische staat van de huizen is niet meer van deze tijd. We konden dit helaas niet met een renovatie oplossen. In 2019 zijn we begonnen met het herhuisvesten van de bewoners. Ons sociaal plan bood hen de zekerheid op een ander passend huis. Gelukkig hebben alle bewoners weer een plek kunnen vinden in Brummen, want iedereen wilde hier graag blijven. Nu staan de huizen leeg en kan de sloop beginnen.”

Terug naar de oude buurt

Een deel van de bewoners is definitief verhuisd naar een andere huur- of koopwoning in Brummen. Vijf oorspronkelijke huurders wonen in een zogenaamde wisselwoning van Veluwonen. Een tijdelijke oplossing, want zodra de nieuwe huizen klaar zijn, keren zij weer terug naar de Wethouder Giermanstraat. Zo ook mevrouw Van Dam (63). Zij kwam er als jong meisje en woonde 58 jaar met haar broer op huisnummer 49. Ze popelt om weer terug te gaan. “Het is een rustige buurt, vlak bij het centrum, de slager en de bakker. We voelen ons er echt thuis, want de meeste buren kennen we al jaren. Straks krijgen we een spiksplinternieuw huis in onze vertrouwde buurt. Daar kijken we enorm naar uit.”

Planning

Als alle huizen gesloopt zijn, start aannemer Dijkhof Bouw uit Klarenbeek begin 2022 met de voorbereidingen van de nieuwbouw. Woningzoekenden kunnen begin volgend jaar reageren via www.woonkeus-stedendriehoek.nl. Veluwonen verwacht dat de huizen eind 2022 klaar zijn.