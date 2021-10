Sjors Sportief en Creatief van start in Doesburg

DOESBURG – Kinderen uit Doesburg kunnen zich weer aanmelden voor verschillende activiteiten van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Hiermee kunnen ze kennismaken met allerlei sportieve en creatieve clubs en verenigingen.

Met de projecten Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen kinderen kennismaken met maar liefst 21 verschillende verenigingen en organisaties, die samen 107 kennismakingsactiviteiten aanbieden. Alle kinderen krijgen het Sjors Scholenboekje op school met daarin het volledige aanbod. Voorbeelden zijn atletiek, fotografie, muziek, hockey en gymnastiek. De eerste activiteiten starten in september. Alle kinderen en hun ouders worden het hele jaar op de hoogte gehouden van het aanbod.

Sjors Sportief en Sjors Creatief is bedoeld voor alle Doesburgse kinderen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en wordt georganiseerd door Doesburg Beweegt. Inschrijven kan via www.actiefindoesburg.nl.

ward@doesburgbeweegt.nl

Tel. 06-37283518