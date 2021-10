Sfeervolle markt op Rosendael

ROZENDAAL – Het prachtige kasteel Rosendael vormt een schilderachtige achtergrond bij de Trots markt, die hier zondag 17 oktober werd gehouden. In een bescheiden herfstzonnetje struinden bezoekers langs de diverse kramen. Hier werden duurzame producten verkocht met een eerlijk verhaal. Denk aan allerlei lekkere lokale producten om te eten, maar ook duurzame kleding of creatief werk. De verkopers waren stuk voor stuk enthousiast over hun aanbod en vertelden graag waar zij hun spullen vandaan halen of hoe zij die zelf hebben gemaakt. Het bijzondere sfeer van het park en kasteel droegen zeker bij aan een geslaagde markt.

Foto: Han Uenk