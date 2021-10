Scootmobieltraining en contactdag SGRD

DOESBURG – Gebruikers van een scootmobiel die zich nog niet prettig voelen in het verkeer of het mogelijk vinden om obstakels te omzeilen, kunnen op vrijdag 15 oktober deelnemen aan een scootmobieltraining in Sporthal Beumerskamp in Doesburg. Deze wordt georganiseerd door de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) en verzorgd door Veilig Verkeer Nederland.

De training wordt gecombineerd met een beurs waar allerlei informatie te vinden is als het gaat om beperkingen. De middag is dus niet alleen bedoeld voor scootmobielgebruikers, maar voor iedereen met wat voor beperking dan ook. Zo komt er bijvoorbeeld een Wmo-leverancier en zijn Hillenaar Optiek en Medipoint aanwezig. De SGRD is present om vragen te beantwoorden.

De sporthal opent deze middag om 14.00 uur. Het programma wordt gestart met het uitreiken van het jaarlijkse Toegankelijkheidsrapport van de SGRD aan wethouder Bollen. Dit jaar staat de toegankelijkheid tot sport en ontspanning voor mensen met een beperking centraal. De toegang tot deze middag is gratis. Mensen die zich willen aanmelden voor de scootmobieltraining kunnen dit doen bij voorzitter Jelle Berends, tel. 06-38681047 of evenement@gehandicaptenraaddoesburg.org.