DE STEEG – Een scooterrijder is donderdag 21 oktober rond 16.10 uur achterop een automobilist gebotst op de Hoofdstraat in De Steeg. De automobilist sloeg af naar de Moeckenkamp, maar de scooterrijder merkte dit te laat op en botste achterop de auto. De jongeman op de scooter raakte gewond aan zijn been en is ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. Zowel de auto als de scooter heeft flinke schade opgelopen.

Foto: Roland Heitink