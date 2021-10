Schrijfwedstrijd voor kinderen

VELP – De stichting Cultureel Podium Jansen & de Feijter heeft een schrijfwedstrijd bedacht voor alle kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar oud. Er zijn drie categorieën: 9-12, 13-15 en 16-18 jaar. De winnaar van iedere categorie mag boeken komen uitzoeken ter waarde van 30 euro. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de stichting. Het thema van de wedstrijd is ‘Worden wat je wil en zijn wie je wil zijn’, dat hoeft dus niet alleen een beroep te zijn. Deelnemers zijn helemaal vrij. Zij kunnen hun inzending inleveren bij de boekhandel in de Emmastraat of per mail versturen naar info@eenpassievoorboeken.nl.