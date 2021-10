Schoorsteenbrand in Doesburg

DOESBURG – Zaterdagavond 9 oktober werden de brandweer van Doesburg en de hoogwerker van Dieren opgeroepen voor een schoorsteenbrand in een huis aan de Bogaert in Doesburg. Een passant die de hond aan het uitlaten was, zag bij een huis veel zwarte rook uit de schoorsteen komen en waarschuwde de bewoners, die gelijk de brandweer hebben gebeld. De hete as uit de kachel werd door de brandweermensen verwijderd en via de hoogwerker werd de schoorsteen geveegd om de eventuele brand in de schoorsteen uit te maken. Dankzij de oplettende passant viel de schade mee.

Foto: Hanny ten Dolle