DOESBURG – Vrijdagavond 22 oktober om 20.50 uur werd de brandweer opgeroepen voor een schoorsteenbrand in de Bergstraat in Doesburg. Tegelijk werd ook de hoogwerker van Dieren opgeroepen. Ter plaatse bleek gelukkig allemaal mee te vallen. De schoorsteen werd geveegd door de brandweer en daarmee het vuur gedoofd.

Voor een brand(je) in de binnenstad wordt altijd een groot alarm gegeven, aangezien hier heel oude panden staan. Een brand kan dan sneller uitbreiden dan in een nieuwere woning.

Foto: Brian Koenders