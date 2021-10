Schade en file door aanrijding op afrit A348

ELLECOM – Op de afrit van de snelweg A348 richting Ellecomsedijk heeft aan het einde van woensdagmiddag 13 oktober een forse aanrijding plaatsgevonden nadat een bestuurder het rode stoplicht over het hoofd zag. Tegen 18.00 uur kwam een grijze auto van de snelweg. Een donkergrijs busje reed over de Ellecomsedijk richting Doesburg. De twee raakten elkaar nadat één van de bestuurders het rode licht over het hoofd zag.

Met een klap kwamen beide voertuigen tot stilstand op de Ellecomsedijk. Hierdoor was tijdelijk de weg richting Doesburg afgesloten. De bestuurster van de grijze auto is nagekeken door de ambulancedienst, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bus kwam met de schrik vrij.

Door het ongeval ontstond een lange file op de A348, waardoor weggebruikers daar zo’n 20 minuten vertraging opliepen richting Dieren.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink