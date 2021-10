SC EDS blij met actie Albert Heijn en KNVB

DIEREN – Sportclub EDS uit Ellecom en De Steeg heeft geprofiteerd van de actie Voetbalpassie van Albert Heijn en de KNVB. De afgelopen weken konden klanten sparen voor hun favoriete club door boodschappen te doen en via de app punten te activeren. Voor SC EDS was dit een groot succes.

Bestuurslid Roel Roelfzema kon bij Albert Heijn in Dieren een mooie cheque in ontvangst nemen. “We zijn hier heel blij mee. We hebben leden en betrokkenen via allerlei manieren aangemoedigd mee te doen met de actie. Het kwam enigszins traag op gang, maar ineens ging het hard en het eindresultaat is geweldig’, aldus Roelfzema. “We groeien momenteel hard, dus de wensenlijst is lang. Maar de nieuwe ballen voor de jeugd en extra hesjes zijn al binnen.”

Ethel Oud, manager van Albert Heijn in Dieren: “Dit was een hele leuke actie en er was veel enthousiasme vanuit Ellecom en De Steeg. We hadden een vlag en een mooi shirt in de winkel van EDS. Na de winterstop volgt een vergelijkbare actie van Albert Heijn en de KNVB. “

SC EDS is de sportclub van Ellecom en De Steeg. Naast voetbal biedt de club padel, bootcamp en zwemmen.