Samenwerking gezamenlijke kerken Regio Doesburg gaat verder

REGIO – Hoe moeilijk de coronatijd ook was en misschien nog is, tussen de gezamenlijke kerken in de regio Doesburg is in die tijd iets moois ontstaan. De online zondagsdiensten, die werden gehouden in de Martinikerk, hebben een mooie samenwerking opgeleverd, die het komend jaar wordt voortgezet.

In iedere dienst gingen twee voorvangers voor van telkens verschillende kerken: de protestantse gemeenten in Hummelo, Angerlo-Doesburg en Drempt en Oldenkeppel en verder de Remonstranten, de RK parochie Doesburg, de Ooipoortkerk en de Molukse gemeente. Ook het Leger des Heils heeft zich intussen aangesloten. Vanuit deze oecumenische samenwerking hebben zij besloten een nieuwe stap te zetten, waarbij de gemeenschappen naar vermogen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. “We hopen dat de samenwerking van ons als kerken hierdoor groeit en zich verdiept en we elkaar steeds beter leren kennen en waarderen. En het is gewoon leuk om elkaars gebouwen en gemeenschappen te bezoeken!”, aldus de organisatie.

Zeven wegen…

Zo worden in het 2021/2022 vieringen en bijeenkomsten aangehouden met het thema ‘Zeven wegen … een manier van leven’. Met de zeven traditionele christelijke werken van barmhartiheid wordt elke maand een activiteit gehouden in één van de geloofsgemeenschappen, waarbij ook leden van andere kerken en andere belangstellenden welkom zijn. De deelnemers verdiepen zich in de betekenis van de verschillende vormen van barmhartigheid, bij hedendaagse situaties.

In de maand oktober bijt de protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel het spits af met ‘De hongerigen voeden’. Zo krijgt de jaarlijkse oogstdienst i de kerk van Drempt, die wordt gehouden op zondag 31 oktober, dit thema. Op dinsdag 26 oktober is er, samen met de protestantse gemeente Hummelo, een avond rond het thema ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Deze bijeenkomst is in De Ruimte in Hummelo en begint om 20.00 uur. Centraal hierin staat het verhaal van boeren. Wat houdt hen bezig, waar lopen ze tegenaan, wat vinden ze moeilijk, wat motiveert hen en hoe kunnen zij hun werk met plezier en voldoening blijven doen? Een aantal mensen werkzaam in de agrarische sector zal hierover iets vertellen.

De protestantse kerk Angerlo-Doesburg biedt in november een programma aan rondom ‘De doden begraven’. Daarna volgen de andere Werken van Barmhartigheid, telkens in een andere kerk. Er is elke maand een themadienst in de gastkerk die aan de beurt is, voorbereid door twee voorgangers. Daarnaast wordt in iedere gemeenschap zo mogelijk stilgestaan bij het thema van die maand. In mei wordt het seizoen afgesloten met een expositie en een concert.

Oecumene

Daarnaast wordt in 2022 op twee zondagen een oecumenische dienst gevierd in één van de grotere kerken. In de advent en 40-dagentijd worden op vrijdagavond vespers gevierd, telkens in één van de deelnemende kerken.

