Samenwerken voor een sterker en gezonder Rheden en Rozendaal

DIEREN – Vertegenwoordigers van de gemeenten Rheden en Rozendaal, Een Plus, Incluzio en Humanitas hebben op donderdag 20 oktober het preventieakkoord Samen Sterker Gezond ondertekend. Dit is tot stand gekomen samen met tientallen organisaties, instellingen, bedrijven en verenigingen. Meer partners kunnen zich aansluiten. In 2022 en 2023 komen initiatieven in aanmerking voor een financiële bijdrage en ondersteuning.

In dit preventieakkoord staan stappen om te komen tot allerlei acties in de dorpen van Rheden en Rozendaal. Met als doel dat meer inwoners zich lekker(der) in hun vel voelen, financieel fit zijn, meer energie krijgen en ook anderen kunnen helpen. Door meer samen te werken, open te staan voor vragen en ideeën van inwoners, door vroegtijdig signalen te zien en vrolijke en laagdrempelige activiteiten te ondernemen die mensen verder helpen. Iedereen met een goed idee kan zich aansluiten.

Initiatieven

Het preventieakkoord is een plan van en voor de Rhedense en Rozendaalse samenleving. Allerlei betrokken organisaties en inwoners ontwikkelen zelf initiatieven en zoeken de samenwerking. partner. In 2022 en 2023 is er ruimte voor nieuwe kansrijke initiatieven en kun je met een gezamenlijk plan een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Het rijk stelt hiervoor per jaar 40.000 euro beschikbaar. Organisaties of inwoners die een mooi initiatief hebben voor een gezond Rheden/Rozendaal kunnen zich aansluiten als partner en een aanvraag indienen.

Een kerngroep van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunt alle partners bij de uitvoering van de plannen. De kerngroep geeft advies over uitvoeringsplannen, verbindt betrokken mensen en organisaties aan elkaar en verdeelt het beschikbare uitvoeringsbudget. Alle informatie over de uitvoering van het akkoord is te vinden op www.samensterkergezond.nl.

Foto: Theo Jansen