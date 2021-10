Samen aan het werk rond de Oude Jan

VELP – Tijdens Burendag, zaterdag 25 september, is bij de Oude Jan in Velp gewerkt rondom de Oude Jan. De vrijwilligers die periodiek het parkje rond de oude kerk onderhouden, gingen samen met de Vrienden van de Oude Jan en met medewerking van de Protestantse Gemeente Velp aan de slag. Er kwamen tientallen buurtbewonrs helpen, velen namen wat lekkers mee voor bij de koffie of thee en voor de gezamenlijke afsluiting tussen de middag.

Er werd niet alleen veel bijgepraat en kennisgemaakt met andere buurtgenoten. Er vonden ook diverse activiteiten plaats. Zo werden de vooraf bestelde insecten- of bijenhotels opgehangen. Een verrassing was de komst van een vertegenwoordiger van de Stichting Vitale Biotopen. Hij bood nog eens twee mooie bijenhotels aan, die meteen ook een zonnig plekje kregen. Veel bezoekers waren onder de indruk van het enthousiaste verhaal tijdens de rondleiding van een jonge ecoloog. Een paar vrijwilligers moesten tenslotte nog wel flink de handen uit de mouwen steken om op enkele plekken wat gras rond het kerkje weg te steken, zodat daar zaad van inlandse bijen- en vlindervriendelijke planten kon worden gezaaid.

Al met al vormde de goed bezochte en gezellige bijeenkomst een duidelijke bijdrage aan de buurtsamenhang in de wijk rondom De Oude Jan.

Foto: Martin Idema