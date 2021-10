Ruim veertig jaar liefhebberij bij Hortus Aquatilis

DIEREN – “Als je aan het kanaal staat, zie je niet wat er zich onder het oppervlak afspeelt. Dat maakt het aquarium zo mooi, het geeft je een kijkje onder water.” Henk van Someren uit Dieren is als liefhebber al ruim 40 jaar lid van aquarium- en terrariumvereniging Hortus Aquatilis. Van Someren heeft er weliswaar zelf geen meer thuis, maar kan zich helemaal uitleven op de aquaria in Beverode en de Oude Plataan.

Van Someren heeft altijd al een fascinatie gehad voor aquaria, maar was nooit in de gelegenheid om er zelf een aan te schaffen. “Ik dacht altijd, als ik op mezelf ga wonen, neem ik een aquarium. En toevallig kregen we er een bij ons trouwen”, vertelt Henk van Someren lachend. “Toen ben ik ook meteen lid geworden van Hortus Aquatilis.”

De aquariumliefhebber begon relatief rustig met een aquarium van zo’n 80 centimeter, maar dat werd van lieverlee steeds groter en hoger. Hij vertelt: “Ik begon met alleen een waterbak, met vissen uit het Amazonegebied. Dat zijn veelal de kleinere, felgekleurde soorten. Later heb ik dit opgebouwd met een droog gedeelte en een tropisch regenwoud nagebouwd. Daar zaten ook kikkertjes en hagedisjes in.”

Een aquarium beginnen doe je niet zomaar, benadrukt Van Someren. “Je moet je er wel in verdiepen. Het is belangrijk dat je je eerst inleest. De meeste mensen beginnen explosief en willen dan alles tegelijk, terwijl je eerst een paar dagen moet wachten voor je de planten in het water doet en daarna eigenlijk nog twee weken tot je de vissen erbij doet.” Volgens de aquariumliefhebber loont het om lid te worden van een vereniging als Hortus Aquatilis. “Er zijn mensen met een enorme kennis die je altijd willen helpen.”

Kennis delen

Aquarium-, terrarium- en vijververeniging Hortus Aquatilis telt momenteel zo’n 20 leden, afkomstig uit de wijde omtrek. “Vroeger waren er meer dan 18 verenigingen in de provincie, nu zijn er dat nog maar twee”, vertelt Van Someren. In de jaren 90 was er een explosie aan leden toen het aanleggen van een vijver in de mode kwam. “Toen zijn wij als eerste vereniging een tak voor vijvers gestart. We hadden destijds een zo’n 60 leden die alleen voor de vijvers kwamen.”

Doel van de club is vooral kennis uitwisselen. “Het is leuk om je hobby te delen, die je anders alleen thuis uitvoert. Daarbij zijn er leden met ontzettend veel ervaring, één van ons heeft al meer dan 60 jaar aquaria. Daar kun je zoveel van leren. Tegenwoordig halen veel mensen hun informatie van internet, maar daar is juist ook veel verkeerde informatie te vinden.” De vereniging komt eens per maand bijeen in de Oase in Dieren. Meestal is er een spreker die een voordracht houdt over een bepaald onderwerp, waarna de leden informatie uitwisselen en bijpraten over hun hobby.

Rustgevend

Zelf heeft Van Someren geen aquarium meer thuis. Na wat pech bij de aanschaf van een nieuw exemplaar vond hij het welletjes. “Inmiddels deed ik al het onderhoud van meerdere aquaria, daar kan ik ook mijn ei wel in kwijt.” Zo zorgt Van Someren al jaren voor vier aquaria in Beverode en twee in de Oude Plataan en helpt hij wat particulieren die het zelf niet meer zo goed kunnen.

Het is dankbaar werk. “De mensen van het verzorgingshuis kunnen echt genieten van de vissen. Het geeft hen rust.” In Beverode staan vier verschillende aquaria. Het voeren doen de bewoners, mensen die zelf altijd een aquarium hebben gehad en aardigheid hebben om te helpen.

Het onderhoud, zoals het schoonmaken en de planten bijknippen, doet Van Someren zelf. “Onderhoud is heel belangrijk en daar schort het nog wel eens aan bij mensen thuis. Je moet eens in de week, maximaal twee weken, een deel van het water verversen. Doe je dat niet, dan vervuilt het water en krijg je problemen met algen.”

Hortus Aquatilis over de Amazone

Dinsdag 2 november is Ernst van Genne te gast bij Hortus Aquatilis. Aan de hand van foto- en filmbeelden doet hij verslag van zijn reis langs een deel van de Amazone-rivier in Zuid-Amerika. Hij heeft hier veel avonturen beleefd en heel verrassende vissen gevangen. Boven en onder water heeft hij prachtige beelden kunnen maken. Ook laat Van Genne beelden zien van zijn kweek van een aantal Apistogamma-soorten, dwerg-cichliden, die daar voorkomen. De lezing wordt gegeven in de Oase in Dieren en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Henk van Someren, 0313-785 231