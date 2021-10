Robin Borneman mét band bij Podium Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 16 oktober om 20.00 uur is Robin Borneman eindelijk te bewonderen bij Podium Doesburg. Zijn concert werd in coronatijd verschillende keren verzet en verschoven, maar gaat nu definitief door. Er is één groot verschil: Borneman komt niet alleen, maar brengt zijn complete vijfmansband mee.

De start van Bornemans muzikale loopbaan was opmerkelijk. Via een Tom Waits-cover op YouTube werd hij ontdekt door de Amerikaanse hardrockformatie Trans Siberian Orchestra. Die band lijfde hem in en Robin Borneman werd in de VS bekend als frontman en zanger van één van de grootste stadionacts. In Nederland blies hij dit jaar in de talentenjacht We Want More de jury compleet van de sokken met zijn versie van Soldier On van Di-rect. Hij won hij talentenjacht met een maximale score. Met het album Folklore III: The Cradle Tree, voltooide Borneman in 2019 het drieluik Folklore, waarvan deel I en II al in 2015 en 2017 verschenen. Deze poëtische folk- en roots-trilogie vertelt het verhaal van een reiziger zonder naam die op zoek is naar zijn identiteit. Onderweg ondergaat hij allerlei beproevingen, leert hij afscheid te nemen en lief te hebben en af te rekenen met zijn demonen. De persoonlijke teksten gaan over bezinning, realisatie, liefde en wijsheid.Vanaf eind oktober gaat Borneman weer enkele maanden op tournee door de VS, waar hij in grote stadions soms meerdere shows per dag speelt. Voor de echte fans is hij voor die tijd, mét band, nog te zien en te horen in Doesburg. Tickets kosten 14,50 euro en zijn te koop via de website.

Foto: Willem Melssen Fotografie

www.podiumdoesburg.nl