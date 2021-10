RK Emmaüskerk viert 50-jarig jubileum

DIEREN – Op zaterdag 11 december is het 50 jaar geleden dat de RK Emmaüskerk van de parochie Dieren werd ingewijd door Zijne Em. Kardinaal B.J. Alfrink. Dit jubileum wordt op zondag 31 oktober gevierd.

In de afgelopen 50 jaar is deze kerk van parochiekerk voor Dieren e.o. veranderd in een locatiekerk aan de Veluwezoom. Met een regionale functie maakt ze sinds 2015 deel uit van de parochie Sint Eusebius te Arnhem.

Het 50-jarig jubileum wordt gevierd met een Eucharistieviering op zondag 31 oktober in de Emmaüskerk, die om 9.30 uur begint. Voorgangers in deze viering zijn pastoor Tuan T. Nguyen, diaken Ronald Heinen, pastoraal werker Anita Coenraads-Zernitz en emeritus pastor Jan te Molder. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Jongerenkoor en het Kleopaskoor. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een samenzijn onder het genot van kopje koffie en een drankje.

In het kader van het 50-jarig jubileum is op zondagmiddag van 14, 21 en 28 november van 13.30 uur tot 17.00 uur in de kerkzaal een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de voormalige parochies Dieren, De Steeg en Rheden, die nu samen de locatie vormen.

Op zondagmiddag 14 november om 14.00 uur is er tevens een lezing door ds. Frans Ort over kerkelijke architectuur. Een week later, op zondagmiddag 21 november, verzorgt Bas de Gaay Fortman een lezing over ‘Samen op weg’. Hij was in 1972 landelijk lijsttrekker van de PPR. Wie deze lezingen wil bijwonen, wordt verzocht zich aan te melden via emmauskerkdieren@gmail.com.

De Locatieraad van de Emmaüskerk hoopt op zondag 28 november het eerste exemplaar van het jubileumboek te kunnen uitreiken. In het boek wordt onder andere aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het katholicisme aan de Veluwezoom in de afgelopen twee eeuwen, de groei en krimp van het aantal gelovigen en de bouw en inventaris van de Emmaüskerk.