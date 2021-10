Ritse uit Dieren brengt album Card Games uit

DIEREN – Ritse Waaijenberg uit Dieren heeft op 3 oktober zijn nieuwe album Card Games uit gepresenteerd in wijngaard Domein hof te Dieren. Ritse (21) is singer-songwriter. Op zijn album staan acht zelfgeschreven nummers. Het album is te vinden op Spotify onder zijn artiestennaam Blink (zoek op Blink en Card Games). Ritse heeft in het voorjaar van 2021 de nummers geschreven en opgenomen.

De opnamen van het album van de Dierenaar zijn gemaakt in een professionele studio in Noord-Brabant. Ritse maakt eigentijdse muziek. Zelf omschrijft hij het als indiepop. De teksten over liefde, leven en vriendschap hebben een grote lading. De albumpresentatie in de wijngaard was een groot succes. In aanwezigheid van zo’n 50 gasten speelde hij alle nummers van zijn album. Een aantal nummers werd begeleid door de band Divaz, die op 13 november op het Ubbink Doesburg Jazz Festival optreedt. Ritse speelt dan ook weer een aantal nummers samen.

Carolinafestival

Het terras van de wijngaard was een verrassende plek om het album te presenteren. “Eigenlijk zou de presentatie hebben plaatsgevonden op het Carolinafestival op 3 en 4 september. Enorm jammer, maar vanzelfsprekend begrijpelijk dat het festival niet door kon gaan. We zullen een jaar moeten wachten. De uitnodiging om volgend jaar te spelen heb ik wel al binnen. Daar kijk ik nu al naar uit”, aldus Ritse. De wijngaard was een mooi alternatief: “Eigenaren Youp en Riet Cretier waren gelijk enthousiast om de albumpresentatie bij hen te houden. De wijnwinkel en het overdekte terras hebben veel sfeer, dat past bij mijn muziek.”

Gitaarles

Ritse was al jong bezig met muziek. “Als jonge jongen heb ik heel wat jaren gitaarles gehad. Toen was dat nog omdat het moest, maar ik kan nu van geluk spreken dat het moest! Daarna kwam de volgende stap: hiphop, de meeste jongeren van mijn generatie hebben dit nog steeds nonstop in hun playlist staan. In mijn geval is dit niet meer het geval en ben ik meer gaan geven om de gevoelens en meningen achter de muziek.”

Ritse is ondertussen alweer druk bezig met het maken van nieuwe nummers, sinds kort ook op zijn ukulele. Over zijn ambities en muzikale toekomstdromen is Ritse duidelijk: “Ik hoop dat ik nog vele jaren door kan gaan met mijn jongensdroom. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Nu wordt het vooral de focus op het tweede album, hier en daar een singeltje en optreden!”