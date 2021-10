Rhedense raad besluit: Auto’s blijven welkom op Posbank

RHEDEN – Auto’s en motoren blijven welkom op de Posbank, maar het bekende ‘rondje Posbank’ is straks op drukke dagen niet meer mogelijk. Dat heeft de gemeenteraad van Rheden dinsdag 19 oktober besloten. Dit tot groot ongenoegen van wethouder Ronald Haverkamp, die een Masterplan moet gaan uitwerken waar hij geen vertrouwen in heeft. “Ik vind het een dramatisch amendement.”

Het was een lange avond, waarbij de aanwezigen in de raadszaal duidelijk in twee kampen waren verdeeld. Aan de ene kant stonden de PvdA, GroenLinks, SP en D66-raadslid Kees Verspuij, die het met het college eens zijn en de Posbank willen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Tegenover hen de VVD, CDA, GPRB en raadsleden Erik Roumen en Krista den Hertog van D66, die een amendement indienden met een alternatief.

In dit zogenoemde scenario D wordt het gebied rondom de Posbank gedeeltelijk afgesloten in de weekenden en op feestdagen in de periode van 1 april tot en met 31 oktober. Door een aantal wegdelen af te sluiten, wordt het onmogelijk gemaakt het bekende ‘rondje Posbank’ te rijden. De parkeerplaatsen blijven wel bereikbaar. De maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. Deze situatie wordt over twee jaar geëvalueerd om te kijken of de maatregelen afdoende zijn.

Yola Hopmans van de VVD bracht de motie in. “Dat er iets aan het parkeerprobleem moet gebeuren, daar zijn we het wel over eens. Maar wij vinden scenario C veel te vergaand en rigoureus.” Volgens Hopmans ontneemt volledige afsluiting veel mensen de mogelijkheid van de natuur te genieten. Ze ziet weinig heil in vervoer met elektrische busjes en vraagt zich af of het parkeerprobleem zich niet verplaatst naar de dorpen.

Krista den Hartog van D66 voegde later toe: “We willen voorkomen dat we een onomkeerbaar scenario uitvoeren. Er is niet zomaar de mogelijkheid om alles weer terug te draaien. Daarom is er Scenario D, waarbij je nog wel terug kunt gaan en kunt evalueren na twee jaar. We willen eerst meer informatie vergaren zonder onomkeerbare besluiten te nemen.”

Thomas Eskes benadrukte dat GPRB niet per se tegen afsluiting is, maar wel eerst meer informatie wil. Magda Rook gaf ook aan: “Als deze maatregelen over twee jaar niet genoeg blijken, schromen wij niet om later alsnog in te grijpen.”

Bierviltjesvariant

De tegenstanders van de motie hadden onder andere moeite met de haast waarmee dit alternatieve plan is opgesteld. Kees Verspuij van D66 noemde het ‘een bierviltjesvariant’ en Linda Nieuwenhoven van GroenLinks vroeg zich af of er wel mensen met vakkennis zijn betrokken bij het opstellen van Scenario D. Ze was bovendien van mening dat dit scenario alleen de verkeersproblematiek bespreekt, maar dat zaken als natuurbeleving, natuurwaarden en leefbaarheid niet worden benoemd. Richard Sivasli van de SP gaf meerdere keren aan dat er steeds alleen over het verkeer wordt gesproken, hij miste het belang van de natuur in deze discussie.

Constans Pos van GroenLinks benadrukte het feit dat hier nu zo lang over wordt gesproken. “Het is nu tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen.” Fractiegenoot Linda Nieuwenhoven voegde hier later aan toe: “Het is jammer dat we het niet voor elkaar krijgen de knoop door te hakken. We gaan nu weer even ‘kijken hoe het gaat’. Ik ben bang dat we over twee jaar weer dezelfde discussie staan te houden.”

Participatie

Er werd fel gediscussieerd over de mate waarin de stem van de inwoners is gehoord in het besluit van het college om te kiezen voor volledige afsluiting van de Posbank. Meerdere belangenverenigingen zijn ondervraagd en gaven aan vóór afsluiting van de Posbank te zijn, maar verschillende politieke partijen geven aan inwoners te hebben gesproken die juist tegen zijn. In hoeverre zijn de belangengroeperingen vertegenwoordigers van de inwoners en hun opinie? Sjir Hanssen van VVD gaf als voorbeeld dat hem, als lid van een belangenvereniging in zijn dorp, niet om zijn mening is gevraagd.

Wethouder Ronald Haverkamp is van mening dat er juist een uitgebreid participatietraject is geweest met veel insprekers en weet niet zo goed wat hij met dit commentaar aan moet: “Ik ben nogal verward. Wat verwacht u van ons op het gebied van participatie? Mogen we belangenverenigingen niet meer benaderen? Moeten we elke inwoner om zijn mening vragen?”

Dramatisch amendement

Haverkamp liet duidelijk blijken niet blij te zijn met de motie en het uiteindelijke besluit van de raad. “Ik vind het een dramatisch amendement.” Haverkamp had dan ook een weerwoord op bijna alle argumenten van de indieners van de motie. “De maatregelen zijn niet onomkeerbaar. Wegen worden de eerstkomende jaren niet afgesloten, parkeerplaatsen gaan nog niet weg. Bovendien zijn de effecten van deze gedeeltelijke afsluiting met 2 jaar niet meetbaar. Ook komt er meer verkeersdruk op de Beekhuizense en Schietbergseweg.” De wethouder schetste de verkeerschaos die hij ziet ontstaan als een rondje Posbank niet meer mogelijk is, maar verkeer wel diverse doodlopende wegen in kan. “Er moet genoeg ruimte zijn om te keren, maar de parkeerplaatsen uitbreiden kan niet. Dat geeft veel opstoppingen.”

Haverkamp vroeg de raad dringend ook scenario C uit te mogen werken, zodat de raadsleden beide scenario’s te zijner tijd goed kunnen vergelijken. Een voorstel waar meerdere partijen wel heil in zagen. Zo wilden Sjoerd Kuipers van de SP en Hendri Witteveen van ChristenUnie de plannen wel naast elkaar kunnen leggen. Ook Marleen Noorland en Joppe de Ruiter van PvdA vroegen om uitwerking van beide scenario’s en ook Thomas Eskes van GPRB draaide gedurende het debat bij en zou ook scenario C wel uitgewerkt willen zien.

Yola Hopmans van de VVD was daar fel op tegen. “We geven met het aannemen van deze motie het college opdracht voor het uitwerken van scenario D. Dan kan het niet zo zijn dat er geld wordt gebruikt om ook scenario C uit te werken.” Tim Endeveld van GroenLinks reageerde verbaasd op de afwijzing van Hopmans. “De VVD geeft steeds aan informatie te missen in de scenariostudies, waarom dan niet nu meer informatie geven?”

Een meerderheid van de raad ging uiteindelijk akkoord met de motie, er waren 14 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Wethouder Haverkamp kreeg de opdracht scenario D uit te werken en C terzijde te schuiven. “Ik heb hiervoor geen begrip. Waarom krijg ik niet de kans scenario C uit te werken? En hoe moet ik nu gaan participeren met onze belangenverenigingen?”

Op dinsdag 2 november neemt de gemeenteraad van Rozendaal een besluit over het voorkeursscenario.

Coalitie Veluwezoom

De Coalitie Veluwezoom, een samenwerking tussen organisaties die meedenken over de toekomst van de Posbank, liet dinsdagmiddag al weten erg teleurgesteld te zijn in de gemeenteraad. “De Rhedense raad heeft lak aan de mening van haar eigen inwoners”, laat de coalitie in een persbericht weten. “Als de raad van Rheden morgen vóór het amendement kiest, wordt een plan aangenomen waar geen enkel onderzoek aan vooraf is gegaan en wat met geen enkele belangengroep is besproken.”

De partijen zijn van mening dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om de wensen en ideeën van inwoners en andere belanghebbenden in kaart te brengen. “Een proces van enquêtes, ophaalsessies en klankbordgroepen, waar iedereen die dat wilde een bijdrage aan kon leveren, heeft geleid tot een uitgebreid rapport met drie scenario’s. Op basis hiervan heeft het college van B&W het advies gegeven om scenario C (Nationaal Park Veluwezoom wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer) als basis te kiezen voor het Masterplan Veluwezoom.”

Ook de Coalitie Veluwezoom vindt het jammer dat er na al deze jaren discussie nog steeds geen oplossing is gevonden waar de natuur baat bij heeft. “De gemeenteraad van Rheden heeft de kans om zich te profileren als een voorbeeld voor Nederland en de rest van Europa. Een voorbeeld van hoe een kleine gemeente groot kan zijn in het beschermen en beheren van een Nationaal Park. (…) Maar de gemeenteraad lijkt zich doof te houden en te kiezen voor een oplossing waar de natuur geen baat bij heeft en waar de ondernemers en inwoners geen vertrouwen in hebben.”