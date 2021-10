Rhedense ambtenaar in top 100 ‘ambtenaar van het jaar’

DE STEEG – Beleidsmedewerker Marjolein Sanderman is genomineerd voor de titel ‘ambtenaar van het jaar 2021’. Marjolein is al lange tijd beleidsmedewerker Erfgoed bij de gemeente Rheden. Zij doet dat op een zodanige wijze dat dat landelijk is opgevallen. Zij staat namelijk in de top 100 van ambtenaren die in aanmerking komen voor de titel ‘ambtenaar van het jaar 2021’. Dit zijn ambtenaren die excellent presteren en die succesvolle sleutelfiguren zijn bij de overheid, wat hen tot een voorbeeld maakt voor anderen. Stemmen kan online, tot en met woensdag 20 oktober via www.publiekdenken.nl. Op 14 december wordt de uitslag bekend gemaakt.