Retrospectief: Het Bakhuisje

Bij oude boerderijen in de Gelderse bouwstijl zijn de kleine bouwsels soms nog te zien. In vroeger tijden stond bij bijna elke boerderij een bakhuisje. Inmiddels zijn ze bijna allemaal verdwenen of niet meer als zodanig te herkennen.

Het bakhuis was maar klein van afmeting. Meestal zo’n 5 meter. In sommige streken wordt het bakhuis ook wel in het dialect ‘ut koakhuus’ genoemd. Door het brandgevaar stond het huisje meestal wat verder van de boerderij.

Het gebouwtje werd intensief gebruikt, vooral in de zomermaanden. In het voorjaar, na de grote schoonmaak, verhuisde het gezin tot de herfst naar het bakhuis. Hier werd gegeten, de krant gelezen en bezoek ontvangen en wat al niet meer. Gemakkelijk voor de boerin, die nu maar een klein vertrek schoon hoefde te maken. De boer, knechten, meiden en kinderen liepen in en uit. Vaak brachten zij door hun werk op het land veel vuil mee. Dat was onvermijdelijk. Men kon snel aanschuiven voor het eten. Bij mooi weer zat men veel buiten onder de appel- of pruimenbomen. Slapen deed men in de boerderij.

De benaming bakhuis geeft aan wat de eigenlijke functie was van het gebouw. Vroeger moest de boerin zelf het brood bakken. Geen gemakkelijke taak. Al jong leerden de boerendochters hoe brood gebakken moest worden. Geen gemakkelijke klus om het juiste brood te bakken. Het vergde wel enige ervaring.

Omdat er vuur was, moest er ook gekookt worden. Een flinke pot stevige kost want er moet hard gewerkt worden op het land. Omdat het een klein vertrek was kon alles open.‘s Morgens ging de boerin druk bezig om alle zand, hooi en wat al niet meer naar buiten te vegen. Vaak moest er ook gedweild worden.

Meestal werd er ook een zogenaamde fornuispot in het bakhuis gemaakt. Deze stookgelegenheid werd ook gebruikt voor de was, maar ook voor het wecken en wat al niet meer. In de winter werd in het bakhuisje geslacht. Het gepekelde vlees werd hier bewaard en de worsten opgehangen. Ook deed de boerin hier karweitjes waar veel water aan te pas kwam, zoals de groente wassen. Dit ging dan in de weckflessen. Een diepvries kende men toen nog niet.