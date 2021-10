Retrospectief: De Woeste Hoeve

Een reis van Apeldoorn naar Arnhem of van Deventer naar Arnhem was in vroeger tijden door het nachtelijke donker een hachelijke zaak. Er hebben zich in vroeger eeuwen bloedige taferelen afgespeeld daar bij de Woeste Hoeve. Niet voor niets heeft het café restaurant in deze buurtschap deze naam gekregen. Ook de naam van Moordgat tussen de aansluiting met de Groendaalseweg en de oude voormalige school liegt er niet om.

De Woeste Hoeve dankt haar naam aan een zeer lugubere daad rond het jaar 1700. Een oude sage, die door de oude bewoners uit de buurtschap nog steeds wordt doorverteld, geeft enige duidelijkheid over de naamgeving van de oude uitspanning.

In die tijd, zo wordt er verteld, waren veel marskramers (schooiers of ook wel kistjeskerels genoemd) die op hun doortocht bleven overnachten in de herberg. Op een nacht waren er maar liefst elf, die zich op de deel te ruste hadden gelegd om de volgende morgen verder te trekken. Het nachtelijke reizen was in die tijd erg gevaarlijk.

Een boer en knecht in de omgeving die zwaar in geldnood zaten, hoorden dat er marskramers met veel geld zouden logeren in de herberg. Ze beraamden een plan om de mannen te beroven. Ze slopen midden in de nacht naar het achterste deel van het huis en overvielen de logeergasten in hun slaap. Volgens het oude verhaal voltooiden de overvallers hun bloedige daad door alle marskramers te onthoofden. Nadien gingen ze er met de buit vandoor. Een cirkel nabij de uitspanning herinnert nog aan deze verschrikkelijke daad waaraan de Woeste Hoeve de naam te danken heeft.

De herberg heeft door de eeuwen heen veel verschillende eigenaren gekend. Ook was er in 1771 een brand waarover nog eeuwenlang wordt gesproken. De brand werd aangestoken door Gluuiende Gerrit, die het niet kon verkroppen dat zijn broer met de dienstmeid trouwde waar hij ook een oogje op had. Op de dag dat het paar trouwde, stak hij de herberg in brand waarbij het jonge paar omkwam in de vlammen.

Gerrit vluchtte de Onzalige Bossen in. Sindsdien ziet men nog wel eens een vlammend vuur met Gluuiende Gerrit over de heide dwalen. Er wordt beweerd dat daar op de Woeste Hoeve nog wel eens rare dingen gebeuren, zoals een deur die zonder aanwijsbare reden open gaat. Vooral Engelse gasten geloven sterk in deze verhalen.