Retrospectief: De Bovenste Molen, Loenen

Aan de oevers van De Loenense Molenbeek stond, dichtbij het Horsterbos, tot 1975 aan de Molen Allee het oude papierfabriekje ‘De Bovenste Molen’. In de laatste jaren was in het gebouw een palletmakerij gevestigd maar in de vorige eeuwen hebben diverse papiermakers en anderen op de molen de kost verdiend.

Reeds in 1662 is er al sprake van twee papiermolens die de Bovenste Molen worden genoemd. Op Bovenste Molen II zat in 1818 de papiermaker Derk Ligt. Hij maakte vijf soorten papier. In 1916 moest Jan ten Buurkes de molen sluiten op bevel van de burgemeester van Loenen (Loenen is enkele jaren een zelfstandige gemeente geweest). Deze papiermaker had de patentwet overtreden. Later in 1823 zit A. Aarnink als papiermeester op Molen I en in 1851 nog J. Aarnink.

Enige jaren voor de vorige eeuwwisseling ging J.W. Schut met zijn papierfabricage van de Grote Slatsmolen naar de nog enige Bovenste Molen die een rieten dak had. Zoon Andries, die in dat jaar getrouwd was, ging wonen in een van de koetshuizen bij kasteel Ter Horst, zijn zoon Jan Willem werd er geboren.

In 1901 begon men, in opdracht van kasteelvrouwe Van Lynden, weer met de opbouw van de papiermolen. Schut kon het fabriekje huren voor 1100 gulden per jaar. Bij het fabriekje werd ook een woonhuis gebouwd waar later de familie Tabor lange tijd heeft gewoond.

De fabriek werd voor Schut te klein en liet aan het Apeldoorns Kanaal in 1921 een nieuwe kartonfabriek bouwen. H.A. Schut en P.J. Schut vormden de directie.

Toen in 1926 alle bezittingen van kasteel Ter Horst werden verkocht, ging De Bovenste Molen over naar de wasbazen Geertsen en Cornelissen uit Ugchelen. Willem en Johan Tabor kochten daarna de wasserij en woonhuis en gebruikten het heldere bronwater voor het schonen van de was. In 1962 sloot de familie Tabor bij gebrek aan opvolging de wasserij. Daarna heeft het gebouw nog dienst gedaan als opslag voor enkele bedrijven. Sjaak Willemsen vestigde er een palletfabriekje in. Door onbekende oorzaak ging De Bovenste Molen op 27 februari 1975 geheel in vlammen op. Nu is alleen nog een watervalletje te zien waar eens volop activiteiten waren.