Raadsvergadering Brummen

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen neemt op donderdag 14 oktober een beslissing over vijf raadsvoorstellen. Vier daarvan staan als bespreekstuk op de agenda, één als hamerstuk. Daarnaast staat er een zesde onderwerp op de agenda, namelijk een raadsinformatiebrief van het college over Stichting Sportkompas.

Over vier raadsvoorstellen die tijdens het forum van 30 september aan bod kwamen, willen de raadsleden in ieder geval nog met elkaar in gesprek voordat zij hierover een besluit nemen. Twee daarvan hebben betrekking op de nieuwe omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking treedt. Uiterlijk in 2024 moet de gemeente een omgevingsvisie hebben. De raad wordt voorgesteld een document vast te stellen dat het vertrekpunt wordt voor de volgende fase om te komen tot een visie. In dit document is het bestaande beleid gebundeld en samengevoegd. Daarnaast wordt de raad voorgesteld enkele concrete besluiten te nemen die nodig zijn om in de komende periode toe te werken naar een omgevingsvisie.

Ook wordt gesproken over grondstoffenplan voor de periode 2021 tot en met 2025. In dit plan beschrijft het college hoe het in de komende jaren minder afval en meer grondstoffen wil inzamelen. Tot slot bespreekt de gemeenteraad opnieuw een voorstel voor een kleine grenscorrectie met de gemeente Rheden. Deze grenscorrectie is nodig om aansluitend op het dorp Loenen een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken.

Live te volgen

Hoewel belangstellenden voorlopig nog de vergaderingen digitaal kunnen volgen, vergadert de gemeenteraad vanaf 1 oktober weer in de raadszaal van het gemeentehuis. Tot het eind van dit jaar worden de raadsvergaderingen live uitgezonden door de lokale publieke omroep VoorstVeluwezoom en www.brummen.nl, zodat iedereen deze openbare vergaderingen kan blijven volgen. De vergadering begint om 20.00 uur. De stukken zijn terug te vinden op www.brummen.nl/gemeenteraad.