Promising Young Woman in Filmhuis

DOESBURG – Bezoekers aan Filmhuis Doesburg kunnen vrijdag 8 en zondag 10 oktober genieten van de spannende thriller Promising Young Woman. Op beide dagen is de film vanaf 20.00 uur te zien in Het Arsenaal. Reserveren via www.filmhuis-doesburg.nl is verplicht.

Cassie zag een veelbelovende toekomst tegemoet, maar toen gebeurde er iets waardoor haar toekomst niet meer zeker was. Niets in het leven van Cassie is wat het lijkt; ze is slim, sluw en ’s avonds leidt ze een dubbelleven. Nu is de tijd aangebroken dat zij fouten uit het verleden recht kan zetten. Hoeveel mannen zouden een jonge vrouw misbruiken als ze haar aan het eind van de nacht schijnbaar laveloos aantreffen? Cassie besluit die mannen te ontmaskeren. Ze laat zich in clubs schijnbaar laveloos door mannen ‘vinden’. Wanneer die ertoe overgaan haar te misbruiken, blijkt ze broodnuchter en begint een reprimande die ervoor moet zorgen dat ze dit nooit meer in hun hoofd halen.