Pompoenwedstrijd bij tuindersvereniging

DOESBURG – Zaterdag 3 oktober had de volkstuindersvereniging Doesburg weer haar jaarlijkse pompoenwedstrijd. Door het slechte weer was de opkomst niet zo groot. De zwaarste pompoen woog 26 kilo. Aankomend jaar wordt er weer een wedstrijd gehouden. Mensen die interesse hebben in een eigen moestuin kunnen contact opnemen via info@volkstuindoesburg.nl. Er komen regelmatig tuinen vrij.