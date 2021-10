Plaquettes voor blijvende herinnering

DOESBURG – Op vrijdag 15 oktober zijn in de Philippus Gastelaarsstraat en de Koepoortstraat in Doesburg drie plaquettes onthuld ter herinnering aan Philippus Gastelaars, Cornelis Ruizendaal en Gerrit Wiechert Kleisen. De plaquettes zijn onderdeel van een reeks, georganiseerd door Het Huis Doesburg met medewerking van de gemeente Doesburg. Bij de onthulling zijn familieleden van de drie mannen, burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar en Henk IJbema van Het Huis Doesburg aanwezig.

Op 20 april 1944 zijn drogist Gastelaars en de twee Achterhoekse verzetsmannen Ruizendaal en Kleisen van de Knokploeg Aalten slachtoffer geworden van een mislukte verzetsdaad. Zes mannen zouden vanuit de Achterhoek wapens gaan ophalen in Rheden. Dit zijn vier leden van de Knokploeg, Cornelis Ruizendaal, Gerrit Wiechert Kleisen, Jan Ket en Gerrit de Vries, en – naar wat later blijkt – twee verraders van de SD, Willy Markus en Ferdinand Landman. Tijdens de rit op de fiets vertrouwen de vier verzetsmannen de zaak niet en zijn met een smoes in Doesburg uitgestapt. Ket en de Vries gaan op de fiets naar Rheden om te zien of het veilig is. Op de Ellecomse Draai nabij Dieren lopen de twee mannen in een vooropgezette val van de SD. Na hun arrestatie en bekentenis gaan tientallen Duitse soldaten en Waffen SS’ers, afkomstig van de SS Schüle Avegoor te Ellecom, direct naar Doesburg. Binnen afzienbare tijd is de drogisterij van Gastelaars in de Koepoortstraat geheel omsingeld. De twee achterblijvers, Ruizendaal en Kleisen, die zich daar hebben verstopt, zitten als ratten in de val. Na een grondige zoektocht wordt Ruizendaal doodgeschoten in een konijnenhok op het binnenplaatsje van Antoon Berendonk in de Beitelstraat. De schuilplaats van zijn kameraad Kleisen wordt enige tijd later ontdekt in de drogisterij van Philippus Gastelaars en hij wordt gearresteerd. Beide verzetsmannen zijn gezien in en om het pand van de drogisterij. Reden om ook de drogist te arresteren voor hulp aan het verzet. Gastelaars en Kleisen worden afgevoerd naar de SS Schüle Avegoor en in de nacht van 20 op 21 april 1944 ‘vrijgelaten’, maar op laffe wijze doodgeschoten. Officieel is Philippus Gastelaars ‘Auf der Flucht erschossen’, maar in werkelijkheid met kille moordenaarshand vermoord op het terrein van de SS Schüle Avegoor te Ellecom. Gerrit Wiechert Kleisen wordt op 6 juni 1944 in de gemeente Bloemendaal in de duinen van Overveen gefusilleerd.

Het door het Achterhoeks verzet georganiseerde wapentransport, heeft een behoorlijke impact op de Doesburgse bevolking, maar in het bijzonder voor drogist Philippus Gastelaars en zijn familie voelbaar tot op de dag van vandaag. De knokploeg is in haar voorbereiding op het wapentransport niet erg zorgvuldig te werk gegaan. Door zucht naar wapens, gemis aan gezond wantrouwen, is drogist Gastelaars, die niet in het verzet zit, onbedoeld een onschuldig slachtoffer geworden. Gerrit Wiechert Kleisen, Jan Ket en Gerrit de Vries zijn op transport gesteld naar Kamp Vught. Ket en de Vries lukt het om onderweg te ontsnappen, keren terug in de Achterhoek en melden zich bij het Achterhoekse verzet. Beiden overleven de oorlog.

Deze heftige historische gebeurtenis is nu, 76 jaar later, nog bekend bij oudere Doesburgers. Deze generatie neemt met hun heengaan de verhalen over de Tweede Wereldoorlog mee. Door deze verzetsdaad te markeren in het straatbeeld, wordt dit trieste voorval en de namen van deze dappere mannen blijvend herinnerd.

Foto: Een zoon en kleindochter van Cornelis Ruizendaal onthulling de plaquette. Rechts Henk IJbema van Het Huis Doesburg, die veel onderzoek naar de gebeurtenissen van april 1944 heeft gedaan