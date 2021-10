Plaquette voor verzetsman Gerrit Vermeulen

DOESBURG – Bij de stadspoort aan de Kraakselaan in Doesburg is vrijdag 1 oktober een plaquette onthuld voor verzetsman Gerrit Vermeulen. De plaquette werd onthuld door dochter Wilma Vermeulen en kleinzoon Roy Vermeulen, in bijzijn van burgemeester Loes van der Meijs. Er worden rode rozen geplaatst ter herinnering aan Gerrits verzetsdagen. Voor zijn maten Jopie Hartemink, Bart ter Steeg en Frits Slotboom, die elk hun bijdrage aan het verzet hebben geleverd, werden hier witte rozen aan toegevoegd.

Gerrit Vermeulen (1924 – 1998) heeft heldendaden verricht tijdens het Beleg van Doesburg in april 1945. Gerrit is dan 20 jaar en woont met zijn ouders, broers en zussen in de Boekholtstraat. Als zijn broer Antoon op een avond in maart 1945 Engelse sigaretten en chocolade heeft, bedenkt Gerrit zich niet, stapt op de fiets en gaat op zoek naar de Tommies. In de buurt van Hengelo treft hij op 1 april 1945 de Canadezen. Naast zijn sigaretten en chocolade krijgt Gerrit een taak toebedeeld, hij gaat met de Canadezen mee als gids. De volgende dag al raakt Gerrit de soldaten kwijt, omdat hij overal blijft staan kijken, en de Doesburger loopt door de weilanden terug naar huis.

De volgende dagen en nachten wordt Doesburg hevig beschoten vanuit Drempt. De bevolking zit in de kelders. Het zint Gerrit niet en hij gaat ervandoor. De Boekholtstraat uit, door de Bergstraat en Snijdersgang naar de Meipoortwal. Hij springt over een sloot, de loopgraven in richting de Batterijen. Via de loopgraven sluipt hij het niemandsland in. Een gevaarlijke tocht, maar Gerrit komt erdoor en meldt zich bij de Ondergrondse in Hummelo en Keppel. Met hun commandant gaat hij naar de Canadezen in Drempt. Gerrit vertelt zijn verhaal met behulp van een tolk. De Canadezen zijn blij met zijn berichten. Zij denken dat er wel honderden Duitsers in Doesburg en de Havikerwaard en Fraterwaard liggen. Doesburg wordt beschoten om de Duitsers uit de stad te verdrijven.

In de nacht van 15 op 16 april 1945 hebben de Duitsers Doesburg plotseling ontruimd. Een Duitse onderofficier vertelt verzetsman Jan Thijs van Wijngaarden dat zijn commandant met zijn staf vannacht vertrokken is richting Dieren. De Canadezen moeten hiervan op de hoogte worden gebracht en Van Wijngaarden vraagt Gerrit nog één keer door de Duitse linies te gaan. Gerrit is voor de duvel niet bang en gaat op pad. Aangekomen bij de Canadese commandopost stelt een Canadese officier een patrouille samen. Met tien Tommies keert Gerrit samen met Frits Slotboom terug in de stad, waar zij hartelijk worden begroet door achter de ramen verscholen burgers.

Gerrit kreeg op 11 april 1990 het Bondskruis van de Bond van Wapenbroeders, een mooie onderscheiding voor zijn heldendaad. Vermeulen heeft tenslotte een grote rol gespeeld in de bevrijding van Doesburg, met gevaar voor eigen leven. Historicus Henk IJbema, die het verhaal van Gerrit op papier zetten, vond echter dat Doesburg ook een tastbare herinnering aan deze jonge en avontuurlijke verzetsman moest hebben. Hij trok bij de gemeente Doesburg aan de bel. Een mooie herinneringsplaquette aan de stadspoort is het resultaat. Het toont een foto van de jonge Gerrit met daarbij de tekst: ‘Gerrit Vermeulen (1924 – 1998). Jonge vrijbuiter haalt de Canadezen op uit Drempt – 16 april 1945. Doesburg is vrij’