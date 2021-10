Pianokwaret Acanthus bij Podium Doesburg

DOESBURG – Pianokwartet Acanthus is vrijdag 22 oktober te gast bij Podium Doesburg. Vanaf 20.00 uur speelt het kwartet in de Gasthuiskerk een divers programma.

Pianokwartet Acanthus bestaat uit violist Hans Rijkmans, altvioliste Anna Wiersum, cellist Frank Lange en pianist Hans-Erik Dijkstra en is het huisensemble van Podium Acanthus te Doesburg. In verband met de beperkte capaciteit van het concertzaaltje aan de Koepoortstraat is het kwartet uitgeweken naar Podium Doesburg.

De avond begint met een lieflijk klinkend pianokwartet van de hand van componist en musicus Jean-Baptiste Loeillet. Daarna volgt het Pianokwartet in Es van Mozart, een bewerking van zijn Pianokwintet voor blazers. Tot slot klinkt het derde en laatste Pianokwartet No. 3 in c, dat Brahms componeerde. Het kwartet is een prachtig lyrisch muziekstuk waarin de componist zich, evenals Goethe’s Werther, geheel laat leiden door zijn soms heftige gevoelens.

De toegang tot dit concert bedraagt 17,50 euro. Jeugd tot en met 15 jaar mag voor 8,50 euro mee. Dit is inclusief een consumptie en een drankje na afloop. Reserveren kan via podium@acanthus.demon.nl of tel. 0313-484176.