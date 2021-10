Pianiste Nicole Rudi in Podium Doesburg

DOESBURG – Zondag 10 geeft pianiste Nicole Rudi een optreden in Podium Doesburg. Om 15.00 uur neemt zij plaats achter de vleugel. Rudi was eerder in Doesburg te bewonderen tijden het jaarlijkse Studentenmuziekfestival.

De Duits-Oekraïense pianiste timmert inmiddels stevig aan de weg van haar solocarrière. Nicole Rudi werd in 1995 geboren in een Duits-Oekraïense familie. Ze begon met piano spelen toen ze vijf jaar oud was, studeerde in Hannover en Wenen en won een hele serie internationale prijzen. De fameuze Karg Foundation en de Dr. Giesing Foundation ondersteunden haar met beurzen en Rudi ontwikkelde zich tot een veelgevraagd pianiste op podia in Europa en Azië. Aan de Universiteit voor Muziek, Drama en Media in Hannover bereidde ze zich bij Alexander Schimpf zich voor op haar Masterdiploma.

Rudi wordt vooral gewaardeerd om haar gevoelige spel. Ondanks haar drukke studie vind Rudi ook nog tijd om op te treden en Podium Doesburg is er in geslaagd om dit grote aanstormende pianotalent te strikken voor een zondagmiddagrecital met werk van Mozart, Beethoven, Chopin en Kabalewski.

Foto: PR Rudi