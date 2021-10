PFC Rheden start met afdeling masters en triatlon

VELP – Tijdens de Nationale Sportweek heeft zwemvereniging PFC Rheden bekendgemaakt dat er een nieuwe afdeling aan de club wordt toegevoegd. Voortaan kunnen masterzwemmers en triatleten ook terecht bij de club, die sinds kort in het spiksplinternieuwe Biljoenbad in Velp resideert.

Afdelingscoördinator Ralph Welling licht de ontwikkeling toe: “Het is natuurlijk geen toeval dat we juist in de Nationale Sportweek met deze aankondiging komen. In onze gemeente zijn veel mooie sportinitiatieven, maar voor masterzwemmers en triatleten was er nog geen verenigingsaanbod. Beide sporten zijn enorm in opkomst en daarom bieden wij voortaan graag plek aan de beoefenaren. Nu PFC Rheden na lang wachten eindelijk in het Biljoenbad kan trainen, maken wij graag ruimte voor nieuwe doelgroepen.”

Masterzwemmen

De populariteit van masterzwemmen is ongekend. In omliggende gemeenten als Arnhem en Renkum hebben verenigingen bloeiende afdelingen. De zwemmers variëren in leeftijd van 20 jaar tot ruim in de 70 en het niveau loopt uiteen van beginnende borstcrawlzwemmers tot fanatieke oud-wedstrijdzwemmers en voormalige waterpoloërs. Welling: “Het mooie is dat je altijd leeftijdsgenoten en sporters van eigen niveau ontmoet. Daarnaast speelt de gezelligheid een rol. Een praatje na afloop onder de douche en op zijn tijd een gezellige borrel met elkaar, zonder dat je elke week vast zit aan wedstrijden of zelfs aan vaste trainingsmomenten. Ideaal voor mensen met een druk leven.” Bij PFC Rheden kunnen de masterzwemmers elke week kiezen wanneer ze komen trainen. Iedereen mag twee trainingen doen naar keuze uit het trainingsrooster van de club. “Komt het op maandag een keer niet uit, dan ga je lekker op woensdag of donderdag. En bij voldoende animo kan je zelfs ’s ochtends voor je werk terecht op vrijdag”, aldus Ralph Welling.

Triatlon

Een sport die ook aan een flinke opmars bezig is, is triatlon. De combi-duursport waarin gezwommen, gefietst en gelopen wordt, kan nu ook in verenigingsverband beoefend worden bij PFC Rheden. Welling opnieuw: “Je ziet bij veel zwem- en atletiekverenigingen tegenwoordig ook een triatlontak. Zowel voor doorstromende jeugd, als voor masters is triatlon een uitbreiding op het sportaanbod. Ook wij willen daarmee gaan starten. Zwemmen kan nu al en bij voldoende animo gaan we ook loop- en fietstrainingen aanbieden. In de toekomst denken we aan een Start2Tri cursus, waarin je je voorbereidt op deelname aan je eerste triatlon. Dat zou perfect kunnen in het zomerseizoen bij zwembad De Hangmat.” Net als voor de masterzwemmers geldt ook voor triatleten dat er drie keer gratis op proef mee getraind kan worden.

www.pfcrheden.nl

triathlon@pfcrheden.nl