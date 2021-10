Parkeerplaats Den Heuvel in Velp opgeknapt, markt tijdelijk verplaatst

VELP – De parkeerplaats Den Heuvel in Velp wordt opgeknapt. Het asfalt wordt vervangen, er komt nieuwe verlichting, het plein wordt groener en er komt duidelijker bewegwijzering bij de doorgangen naar de Emmastraat en de Overtuin. Zo wil de gemeente Rheden het plein aantrekkelijker maken voor onder andere markt- en winkelbezoekers.

De gemeente Rheden is deze week met de werkzaamheden aan het asfalt gestart. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Dat betekent dat de parkeerplaats en de omliggende rijbaan op Den Heuvel tijdelijk niet gebruikt kan worden. Mensen worden daarnaast opgeroepen om de komende tijd zoveel mogelijk met de fiets te komen, of de auto te parkeren op het terrein van ABN AMRO of bij het station. De markt wordt donderdag 21 en 28 oktober tijdelijk verplaatst naar de parkeerplaats aan de Gruttostraat, bij De Dumpel.