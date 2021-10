Paperclip zoekt met spoed barmedewerkers

VELP – Het enthousiaste barteam van Ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp zoekt, wegens ziekte, extra vrijwilligers om het team te komen versterken. Het centrum is tijdens weekdagen geopend van 9.00 tot 22.30 uur. Vrijwilligers worden in overleg op dagdelen ingepland. Af en toe is het centrum in de weekenden een dagdeel geopend. Dan wordt er een vrijwilligersvergoeding gegeven.De taken voor de bardienst zijn: bediening van klanten, aanspreekpunt, het schenken van diverse dranken, toezicht houden dat alles in het gebouw goed verloopt, zorgen dat alles na de bardienst netjes, opgeruimd en schoon achtergelaten wordt, kassabediening, kassa opmaak, voorraadbeheer, sfeer en gezelligheid bieden aan de bezoekers. Ook mensen die af en toe willen invallen zijn welkom. Meer informatie en aanmelden kan bij Heimen de Vries via pr@paperclipvelp.nl.