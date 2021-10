Pan met olie veroorzaakt brand

VELP – De brandweer van Velp is in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 oktober opgeroepen voor een brand aan een woning aan het Gruttoplein. De brand werd rond 3.20 uur ontdekt, waarna brandweer, politie en ambulance met spoed aankwamen. In de woning had een pan met olie vlam gevat. De bewoners hebben zelf het vuur gedoofd en konden zelfstandig de woning verlaten. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en geventileerd.

De bewoners zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Stichting Salvage is ingeschakeld voor de nazorg van de bewoners.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink