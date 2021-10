Paddenstoelen zoeken

RHEDEN – Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar kunnen op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 oktober in Nationaal Park Veluwezoom op zoek naar paddenstoelen. De herfst is natuurlijk het ideale jaargetijde om paddenstoelen eens goed te bekijken. Ze zijn er in alle mogelijke vormen, kleuren en soms ook geuren. In deze pannenstoelensafari worden verschillende soorten bekeken en krijgen de kinderen leuke opdrachtjes mee voor onderweg of om later nog eens uit te voeren. Starten kan op deze drie dagen tussen 14.00 en 16.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Tickets zijn verkrijgbaar via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten