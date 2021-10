Opknapbeurt voor rotonde Dieren Noord-Oost

DIEREN – De rotonde op de kruising Harderwijkerweg, Cederlaan en Imboslaan bij de Spar in Dieren Noord-Oost krijgt een flinke opknapbeurt. Ook een deel van de Harderwijkerweg wordt aangepakt. Buurtbewoners willen graag dat de rotonde veiliger wordt voor fietsers. Daarom is er een nieuw ontwerp gemaakt. Op de rotonde is het fietspad straks volledig in twee richtingen. Dit geheel krijgt bovendien een overzichtelijkere vormgeving. Ook worden de twee vrijliggende fietspaden naar de rotonde toe opgeknapt.

De werkzaamheden starten op maandag 1 november om 7.00 uur en zijn klaar op vrijdag 17 december. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen, bedrijven en winkels bereikbaar via een omleiding.