Opening expositie O-68

VELP – Galerie O-68 opent zondag 31 oktober een nieuwe expositie met schilderijen van Anya Janssen, foto’s van Louise te Poele en video’s van Amos Mulder. de tentoonstelling is getiteld ‘We are stardust, we are golden, and we long to return to the garden’. De opening is zondag tussen 15.00 en 17.00 uur. De expositie is te zien tot en met 28 november. Galerie O-68 is te vinden aan de Oranjestraat 75 in Velp.