Open dag Loenense basisscholen

LOENEN – Basisscholen De Tweede Stee en De Poort in Loenen houden op woensdag 6 oktober een open dag voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Zij zijn van 9.00 tot 12.00 uur welkom voor een rondleiding door de school. De lessen gaan gewoon door, zodat de ouders een goed beeld kunnen krijgen van de scholen en hun manier van lesgeven.

Aanmelden voor een bezoek is noodzakelijk en kan via basisscholenapeldoorn.nl. Wie deze dag niet kan, kan een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Dit kan met Geeske Bloemberg, directeur van De Tweede Stee, of Chantal Hagen, directeur van De Poort.