Open Coffee in Velp

VELP – Donderdag 28 oktober is er van 9.00 tot 11.00 uur weer een Open Coffee bij Me & Mrs. P in Velp. Tijdens deze ochtend hebben ondernemers de kans om elkaar te ontmoeten. Een bezoek aan Open Coffee Velp is bij uitstek geschikt voor starters, freelancers en zzp’ers én voor iedereen die overweegt zelf een bedrijf te starten. Maar ook gevestigde ondernemers, groot en klein, zijn van harte welkom. Lid zijn is niet nodig, er wordt ook geen contributie geheven. Bezoekers betalen alleen hun eigen koffie en thee. Aanmelden kan via ocvelp@gmail.com, maar gewoon binnenlopen mag ook.