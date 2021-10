Open avond bij Vrouwen van Nu

DIEREN – Woensdag 3 november is er een open avond bij de Vrouwen van Nu Dieren. De Stichting Veluwse Wens Ambulance komt op bezoek. Deze stichting zet zich in om de wens van een ernstig zieke of terminale patiënt in vervulling te laten gaan. De medewerkers komen meer vertellen over dit mooie initiatief. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Dieren. Op deze avond zijn ook niet-leden welkom. De entree is gratis.

www.vrouwenvannu.nl/dieren

vrouwenvannudieren@gmail.com